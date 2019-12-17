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В уряді назвали суму виплати
при народженні дитини у...

В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:46

  sashulyshurok написав:Скажите пожалуйста где справедливость?? Как прожить на 860 гр? Прожиточный минимум повысили цены повысили кароче все повысили, а детские нет! Ум в голове есть???? Чего коляска только стоит а родить ? Это же ужас

Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:48

Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...

Когда же горе-родителя поймут, что детские выплаты, это ПОДСПОРЬЕ, а не исключительно деньги, за которые они собираются ставить дите на ноги???
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:31

Да ради бога, не нужно повышать эти детские! Пусть зделают зарплаты нормальные, и цены в аптеках и магазинах! Мы с мужем розрываемся, что бы поднять на ноги ребенка!
sashulyshurok
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:33

вы трубите что сумма измениться,вы чк верховной раде совсем с ума сошли,860проживите на них
koaleksandra89
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:35

колективное письмо нужно писать что на 860не проживешь.пусть платят как обещали .
koaleksandra89
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 21:49

Деньги для выплат украинцам по 100 тыс уже были заложены в бюджет ещё в начале 19 года. А эти п*** распилили их и пустили себе на кокаин.
artyrina2005
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 02:26

Одни Г сидят в верховной раде, а вы проживите вместе с ребёнком на 860 гр. в месяц. А больше всего прикалуют ихни бэйби- боксы в которых зимой выдают летнюю одежду.
sidakyana87
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 10:44

  sidakyana87 написав:Одни Г сидят в верховной раде, а вы проживите вместе с ребёнком на 860 гр. в месяц. А больше всего прикалуют ихни бэйби- боксы в которых зимой выдают летнюю одежду.

Да сколько можно уже мусолить эту тему -- не получается прожить "вместе с ребёнком на 860 гр. в месяц." -- проживайте без.
_hunter
 
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