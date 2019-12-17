Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:46
Сначала подумай, чем будешь кормить ребенка, а потом рожай.
Эти детские и так беды много делают - сколько рождается ненужных детей именно из-за этих выплат!
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:48
Re: В уряді назвали суму виплати при народженні дитини у...
Когда же горе-родителя поймут, что детские выплаты, это ПОДСПОРЬЕ, а не исключительно деньги, за которые они собираются ставить дите на ноги???
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:31
Да ради бога, не нужно повышать эти детские! Пусть зделают зарплаты нормальные, и цены в аптеках и магазинах! Мы с мужем розрываемся, что бы поднять на ноги ребенка!
Додано: Пон 09 гру, 2019 11:33
вы трубите что сумма измениться,вы чк верховной раде совсем с ума сошли,860проживите на них
Додано: Пон 09 гру, 2019 11:35
колективное письмо нужно писать что на 860не проживешь.пусть платят как обещали .
Додано: Чет 19 гру, 2019 21:49
Деньги для выплат украинцам по 100 тыс уже были заложены в бюджет ещё в начале 19 года. А эти п*** распилили их и пустили себе на кокаин.
Додано: Сер 25 гру, 2019 02:26
Одни Г сидят в верховной раде, а вы проживите вместе с ребёнком на 860 гр. в месяц. А больше всего прикалуют ихни бэйби- боксы в которых зимой выдают летнюю одежду.
Додано: Чет 26 гру, 2019 10:44
Да сколько можно уже мусолить эту тему -- не получается прожить "вместе с ребёнком на 860 гр. в месяц." -- проживайте без.
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