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Експерт пояснив, якої
допомоги потребує малий бізнес

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:36

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що українські банки значно наростили прибуток, кредити для малого бізнесу залишаються недоступними, констатують в Офісі розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) при Міністерстві розвитку економіки.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:37

Ваша помощь боком вылазит. Помощнички.
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