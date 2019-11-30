Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Додано: Нед 01 гру, 2019 16:45

Проблема для малого бизнеса не в кредитах, а в глупых законах от новой власти, направленных на то, чтобы на малый бизнес навешать штрафы, навязать ФОПам полный учет, который трудно потянуть без бухгалтера и тд. А кредиты засуньте себе в одно место, вместе с коллекторами.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.