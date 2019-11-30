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Експерт пояснив, якої
допомоги потребує малий бізнес

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:36

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що українські банки значно наростили прибуток, кредити для малого бізнесу залишаються недоступними, констатують в Офісі розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) при Міністерстві розвитку економіки.

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Ваша помощь боком вылазит. Помощнички.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:45

Проблема для малого бизнеса не в кредитах, а в глупых законах от новой власти, направленных на то, чтобы на малый бизнес навешать штрафы, навязать ФОПам полный учет, который трудно потянуть без бухгалтера и тд. А кредиты засуньте себе в одно место, вместе с коллекторами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 07:23

Малый бизнес в Украине люди воспринимают как зло
Попробуйте из своей квартиры сделать Комерческие помещение для ведения бизнеса,
Это на грани фантастики, можно но очень тяжело
Соседи, которым государство даёт власть тем что должны дать согласие, шантажируют предпринимателя, а многие не понимают что предприниматель это есть пенсии и налоги в казну государства.
finuser325
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:04

  finuser325 написав:Соседи, которым государство даёт власть тем что должны дать согласие, шантажируют предпринимателя


НУ И НУ! Когда над вами будет жить какой-то обувщик, который будет постоянно стучать, или швея, у которой машинка будет дребезжать - тогда вы поймете, от чего государство защищает своих граждан. Над моей бабушкой живет металлоломщик - тот провода распускает по ночам...Чем не добавляет ей нервов. Но пока прячется, ведет себя смирно. Давайте узаконим его деятельность, он на всех тогда .... положит. Бизнес - идите снимайте помещение, их полно, недорого. Не можете платить аренду, не можете купить помещение - идите на завод. Рабочих рук не хватает. Бизнесмены-надомники...
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