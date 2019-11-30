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Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 гру, 2019 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що українські банки значно наростили прибуток, кредити для малого бізнесу залишаються недоступними, констатують в Офісі розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) при Міністерстві розвитку економіки.
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R2
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:37
Ваша помощь боком вылазит. Помощнички.
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p_a_l
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:45
Проблема для малого бизнеса не в кредитах, а в глупых законах от новой власти, направленных на то, чтобы на малый бизнес навешать штрафы, навязать ФОПам полный учет, который трудно потянуть без бухгалтера и тд. А кредиты засуньте себе в одно место, вместе с коллекторами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 02 гру, 2019 07:23
Малый бизнес в Украине люди воспринимают как зло
Попробуйте из своей квартиры сделать Комерческие помещение для ведения бизнеса,
Это на грани фантастики, можно но очень тяжело
Соседи, которым государство даёт власть тем что должны дать согласие, шантажируют предпринимателя, а многие не понимают что предприниматель это есть пенсии и налоги в казну государства.
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finuser325
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Додано: Пон 02 гру, 2019 08:04
finuser325 написав:
Соседи, которым государство даёт власть тем что должны дать согласие, шантажируют предпринимателя
НУ И НУ! Когда над вами будет жить какой-то обувщик, который будет постоянно стучать, или швея, у которой машинка будет дребезжать - тогда вы поймете, от чего государство защищает своих граждан. Над моей бабушкой живет металлоломщик - тот провода распускает по ночам...Чем не добавляет ей нервов. Но пока прячется, ведет себя смирно. Давайте узаконим его деятельность, он на всех тогда .... положит. Бизнес - идите снимайте помещение, их полно, недорого. Не можете платить аренду, не можете купить помещение - идите на завод. Рабочих рук не хватает. Бизнесмены-надомники...
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sensei
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:38
удивительный зксперт . любой малый бизнес в определенной степени грамоте обучен во всяком случае в своей области деятельности . средства найти не такая уж задача . вот вернуть их из заработанных та еще морока . а основная помощь малому бизнесу и заключается в том чтобы не мешали развиваться самостоятельно . имеется в виду - не вводили идиотских проектов типа предельный минимум общего дохода на 2 группе а хотя бы индексировали по чесноку а лучше вообще убрали . и уж если есть желание помочь бизнесу то ввести снова мораторий только на все проверки а не всего лишь для фискалов . а в остальном бизнес сам выяснит как ему быть или нет .
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kogut4433
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:12
kogut4433 написав:
не вводили идиотских проектов типа предельный минимум общего дохода на 2 группе а хотя бы индексировали по чесноку а лучше вообще убрали .
Какой же он малый будет, если 1,5 млн зарабатывает? Дальше - кассовый аппарат и бухгалтерия, как у всех. Уменьшить сумму нельзя, потому что под нее расчет единого налога сделан. Иначе, начнут обналичивать. Что сейчас, собственно, и делают. Никакого "честнока" в уплате налогов не должно быть - как только кассовые всем введут, эти лимиты потеряют смысл.
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sensei
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:28
sensei написав:
Какой же он малый будет, если 1,5 млн зарабатывает?
Вы вообще много лично знаете ФОПов, которые зарабатывают полтора миллиона гривен в год ? Я знаю несколько сотен ФОПов лично, и только один может быть зарабатывает столько, но он давно на общей системе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:36
так то оно так . но полтора млн. это вовсе не заработок за год а всего лиш валовый доход тоесть просто касса за год и то на сегодня не 1.5.млн а 1млн. в этой сумме сидят огромные затраты . такие как стоимость продуктов или материалов аренда помещения или здания зарплата сотрудников налоги комуналка и прочие расходы . в них входят тоже не малые средства это может быть и транспорт и одноразовые обслуживания и ремонты оборудования и тд. так что это может и не малый бизнес но я бы его назвал микробизнес . а что касается кассовых аппаратов то нет проблем если установить адекватный лимит . ну ведь было же нормальное предложение лимита 5 млн для фоп на 2 группе . и еще - действително есть бизнесмены не совсем честные однако борьба с такими может носить иной характер нежели ради меньшинства не добросовестных фопов рубить весь малый бизнес . а то выходит лес рубят -щепки летят
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kogut4433
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