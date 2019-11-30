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Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:41
freeze написав: sensei написав:
Какой же он малый будет, если 1,5 млн зарабатывает?
Вы вообще много лично знаете ФОПов, которые зарабатывают полтора миллиона гривен в год ? Я знаю несколько сотен ФОПов лично, и только один может быть зарабатывает столько, но он давно на общей системе.
Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
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