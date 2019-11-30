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Експерт пояснив, якої
допомоги потребує малий бізнес

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:41

  freeze написав:
  sensei написав:Какой же он малый будет, если 1,5 млн зарабатывает?


Вы вообще много лично знаете ФОПов, которые зарабатывают полтора миллиона гривен в год ? Я знаю несколько сотен ФОПов лично, и только один может быть зарабатывает столько, но он давно на общей системе.

Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Конрад Карлович написав:
  freeze написав:
  sensei написав:Какой же он малый будет, если 1,5 млн зарабатывает?


Вы вообще много лично знаете ФОПов, которые зарабатывают полтора миллиона гривен в год ? Я знаю несколько сотен ФОПов лично, и только один может быть зарабатывает столько, но он давно на общей системе.

Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.


И какая область деятельности этих больших предпринимателей ?
Они на едином налоге ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:07

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

  freeze написав:И какая область деятельности этих больших предпринимателей ?
Они на едином налоге ?

На едином - услуги в основном
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Конрад Карлович написав:
  freeze написав:И какая область деятельности этих больших предпринимателей ?
Они на едином налоге ?

На едином - услуги в основном


Ремонт обуви, услуги переводчиков, доставка пиццы ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:41

я так понимаю речь идет о средне-статистическом фопе которых в малом бизнесе большинство . конечно есть и в мире и в стране даже фрилансеров которые могут заработать не малые деньги .
kogut4433
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:44

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

  freeze написав:Ремонт обуви, услуги переводчиков, доставка пиццы ?

Зачем так ерничать? 3-я группа - консалтинг, проектирование, айти тоже.
Конрад Карлович
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