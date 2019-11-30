Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:41
Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
И какая область деятельности этих больших предпринимателей ?
Они на едином налоге ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:07
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Ремонт обуви, услуги переводчиков, доставка пиццы ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:41
я так понимаю речь идет о средне-статистическом фопе которых в малом бизнесе большинство . конечно есть и в мире и в стране даже фрилансеров которые могут заработать не малые деньги .
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:44
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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