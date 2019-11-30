Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:41
Не нужно делать статистические выводы, основываясь на личном опыте - это ведет к ошибке. Я , например, знаю как минимум пятерых ФОПов которые зарабатывают больше 2 млн. - но из этого не пытаюсь делать никаких выводов и прогнозов.
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:50
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
И какая область деятельности этих больших предпринимателей ?
Они на едином налоге ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:07
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:15
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Ремонт обуви, услуги переводчиков, доставка пиццы ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:41
я так понимаю речь идет о средне-статистическом фопе которых в малом бизнесе большинство . конечно есть и в мире и в стране даже фрилансеров которые могут заработать не малые деньги .
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:44
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:55
все верно 3 группа да и средний бизнес .... но возвращаясь к вышеизложенной статье я так понял речь шла о помощи малому бизнесу . экспертом были предложены ряд мероприятий в связи с этим . помощь дело хорошее и все таки те меры хоть и не делают плохого но и хорошего тоже . они не о чем . я так понял смысл статьи . впрочем возможно это ошибочно
Додано: Пон 02 гру, 2019 16:18
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Я так и думал, что сейчас будет пример легендарных Сеньоров-поограммистов, консалтерах, обычно служащих для обналички бюджетных и других денег.
Вы представляете какой процент ФОПов из полутора миллионов занимается перечисленными вами видами деятельности.
Подавляющее большинство по статистике занимается бытовыми услугами, мелкой торговлей, мелким производством и зарабатывает полтора миллиона гривен из них, думаю, меньше 1 процента.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:22
Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
Ну хорошо - скотобойня (заготовка мяса) в селе - это не консалтеры - зуб даю))). Какой процент - судить опять же по знакомым не берусь - и вам снова не советую.
|