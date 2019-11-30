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Експерт пояснив, якої
допомоги потребує малий бізнес

Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:22

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

  freeze написав:к которым ваши пять знакомых милионеров не имеют отношения никакого.

Как и ваши знакомые тоже - что я вам и сказал в самом начале...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:39

Re: Експерт пояснив, якої допомоги потребує малий бізнес

Конрад Карлович написав:
  freeze написав:к которым ваши пять знакомых милионеров не имеют отношения никакого.

Как и ваши знакомые тоже - что я вам и сказал в самом начале...


Мои знакомые работают в массовой фокусной группе, составляющую подавляющее большинство ФОПов, ваши знакомые в малочисленной маргинальной группе.
Вы действительно не улавливаете разницу ? Вижу, что вы никогда не имели отношения ни к бизнесу, ни к социологии.
Большая семерка социологических фирм давала практически точные прогнозы по всем трем выборам этого года, опрашивая в среднем около 2000 человек среди нескольких миллионов избирателей. Такая точность достигалась правильным выделением опрашиваемых фокус-групп.
Чтобы понять с достаточной достоверностью заработок ФОПов, достаточно посмотреть процентный состав по КВЭДам, и опросить навскидку условно сто ларечников на улицах, сто торгующих на базаре, 50 ремонтирующих обувь, технику и тд, 50 получающих зарплату как ФОП в разных конторах, ..., и только в конце будет 10 программистов, пять фермеров и два консалтера.
Потом вывести среднеарифметическое.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:47

freeze
Извиняюсь, сразу не сообразил, что вы затачивали знакомства под правильно выделенную фокус-группу.
Конрад Карлович
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