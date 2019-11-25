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Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:45
Пропонуємо до обговорення:
Опімах також додав, що Україна входить у трійку європейських країн за обсягами видобутку та запасів природного газу.
Дивися повний текст Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10 років — голова Держгеонадр
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