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Україна може досягти газової
незалежності у найближчі 10...

Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:45

Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...

Пропонуємо до обговорення:
Опімах також додав, що Україна входить у трійку європейських країн за обсягами видобутку та запасів природного газу.

Дивися повний текст Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10 років — голова Держгеонадр.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11

Верните Гройсмэна, он обещал что Украина через несколько лет станет экспортёром газа :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:37

То что мы "можем" я слышу с 1991 года, но то что мы делаем, то все вопреки тому что мы можем :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:50

Во времена Кучмы и других Украина одалживала в мвф валюту на закупку 60 млрд кубов газа в год в кацапстане
https://www.ueex.com.ua/files/mydryy-eru-trading.pdf

Сейчас импортирует около 14 млрд
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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