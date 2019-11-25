Опімах також додав, що Україна входить у трійку європейських країн за обсягами видобутку та запасів природного газу.
Дивися повний текст Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10 років — голова Держгеонадр.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:45
Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10 років — голова Держгеонадр.
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11
Верните Гройсмэна, он обещал что Украина через несколько лет станет экспортёром газа
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:37
То что мы "можем" я слышу с 1991 года, но то что мы делаем, то все вопреки тому что мы можем
Додано: Нед 01 гру, 2019 17:50
Во времена Кучмы и других Украина одалживала в мвф валюту на закупку 60 млрд кубов газа в год в кацапстане
Сейчас импортирует около 14 млрд
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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