Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...

Додано: Пон 02 гру, 2019 05:24

Есть несколько постоянных тем про которые украинские политики уже на протяжении нескольких десятилетий обещают, что "в ближайшие 10 лет"

- в ближайшие 10 лет Украина вступит в ЕС

- в ближайшие 10 лет отремонтируют все дороги Украины

- в ближайшие 10 лет будет достигнут стабильный положительный торговый баланс

- в ближайшие 10 лет украинские авиазаводы начнут выпускать самолеты десятками в год

- в ближайшие 10 лет будет запущена реально работающая судебная власть

- в ближайшие 10 лет армия будет полностью переведена на контракт

- в ближайшие 10 лет Украина станет членом НАТО

- и так далее...



Это те обещания которые из года в год передаются по наследству от одного премьера к другому, и от одного предыдущего министра к следующему. И так уже лет 15-20 без какого либо прогресса.