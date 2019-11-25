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Україна може досягти газової
незалежності у найближчі 10...

Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:45

Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10...

Пропонуємо до обговорення:
Опімах також додав, що Україна входить у трійку європейських країн за обсягами видобутку та запасів природного газу.

Дивися повний текст Україна може досягти газової незалежності у найближчі 10 років — голова Держгеонадр.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:11

Верните Гройсмэна, он обещал что Украина через несколько лет станет экспортёром газа :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:37

То что мы "можем" я слышу с 1991 года, но то что мы делаем, то все вопреки тому что мы можем :(
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 17:50

Во времена Кучмы и других Украина одалживала в мвф валюту на закупку 60 млрд кубов газа в год в кацапстане
https://www.ueex.com.ua/files/mydryy-eru-trading.pdf

Сейчас импортирует около 14 млрд
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:37

  Ukrainian написав:Во времена Кучмы и других Украина одалживала в мвф валюту на закупку 60 млрд кубов газа в год в кацапстане
https://www.ueex.com.ua/files/mydryy-eru-trading.pdf

Сейчас импортирует около 14 млрд


Вы же понимаете, что смотреть нужно не только абсолютные цифры экспорта-импорта, но и динамику потребления, в т.ч. по отраслям.

Зображення
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:24

Ukrainian "Сейчас импортирует около 14 млрд" - Скоро и этого не потребуется судя по количеству рожденных и умерших, по количеству уехавших, по темпам "развития" экономики, промышленности и сельского хозяйства.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:54

  Vovick написав:Ukrainian "Сейчас импортирует около 14 млрд" - Скоро и этого не потребуется судя по количеству рожденных и умерших, по количеству уехавших, по темпам "развития" экономики, промышленности и сельского хозяйства.


Навіть в відносно багатих европейский країнах тенденція така до зменшення природнього приросту населення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 05:07

  Ukrainian написав:
  Vovick написав:Ukrainian "Сейчас импортирует около 14 млрд" - Скоро и этого не потребуется судя по количеству рожденных и умерших, по количеству уехавших, по темпам "развития" экономики, промышленности и сельского хозяйства.


Навіть в відносно багатих европейский країнах тенденція така до зменшення природнього приросту населення


Во первых, не совсем такова. Цифры не сопоставимы.
Во вторых, причины совсем разные.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 05:24

Есть несколько постоянных тем про которые украинские политики уже на протяжении нескольких десятилетий обещают, что "в ближайшие 10 лет"
- в ближайшие 10 лет Украина вступит в ЕС
- в ближайшие 10 лет отремонтируют все дороги Украины
- в ближайшие 10 лет будет достигнут стабильный положительный торговый баланс
- в ближайшие 10 лет украинские авиазаводы начнут выпускать самолеты десятками в год
- в ближайшие 10 лет будет запущена реально работающая судебная власть
- в ближайшие 10 лет армия будет полностью переведена на контракт
- в ближайшие 10 лет Украина станет членом НАТО
- и так далее...

Это те обещания которые из года в год передаются по наследству от одного премьера к другому, и от одного предыдущего министра к следующему. И так уже лет 15-20 без какого либо прогресса.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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