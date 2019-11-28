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Криклій пропонує брати з іноземців
гроші за проїзд Україною

Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29

Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною

Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури думають над платним проїздом по українським дорогам для іноземців.

Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
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