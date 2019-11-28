У Мінінфраструктури думають над платним проїздом по українським дорогам для іноземців.
Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29
Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:30
учитывая качество дорог надо ещё доплачивать иностранцам за проезд через Украину... ;)
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:23
Начинай доплачивать уже сейчас...
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