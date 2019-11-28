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Криклій пропонує брати з іноземців
гроші за проїзд Україною

Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29

Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною

Пропонуємо до обговорення:
У Мінінфраструктури думають над платним проїздом по українським дорогам для іноземців.

Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:30

учитывая качество дорог надо ещё доплачивать иностранцам за проезд через Украину... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:23

  Тракторист написав:учитывая качество дорог надо ещё доплачивать иностранцам за проезд через Украину... ;)

Начинай доплачивать уже сейчас...
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lestat
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02

Re: Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Украї

А еще лучше бордели бы легализовали !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:05

Тогда ЕС введет такие сборы на украинские грузовики - и это будет уже не дискриминация, а адекватный ответ))
kol61
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:48

Молдаванє, румуни, угорці, білоруси здається - усі беруть плату з наших автівок. А ми що? Самі багаті серед сусідів щоб безоплатно їх впускати?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 22:52

Треба ще збір за парковку для автівок з некиївськими номерами ввести, а то вже нема куди автівку во дворі на борщагівці приткнути. Про центр взагалі не кажу...
silver_arrow_ua
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