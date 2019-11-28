У Мінінфраструктури думають над платним проїздом по українським дорогам для іноземців.
Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:29
Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:30
учитывая качество дорог надо ещё доплачивать иностранцам за проезд через Украину... ;)
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:23
Начинай доплачивать уже сейчас...
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:02
Re: Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Украї
А еще лучше бордели бы легализовали !
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:05
Тогда ЕС введет такие сборы на украинские грузовики - и это будет уже не дискриминация, а адекватный ответ))
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:48
Молдаванє, румуни, угорці, білоруси здається - усі беруть плату з наших автівок. А ми що? Самі багаті серед сусідів щоб безоплатно їх впускати?
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:52
Треба ще збір за парковку для автівок з некиївськими номерами ввести, а то вже нема куди автівку во дворі на борщагівці приткнути. Про центр взагалі не кажу...
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:10
silver_arrow_ua А еще нужно брать плату за вдыхаемый Киевский!!! воздух иногородними.
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:31
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