Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:40
А я слышал от министра инфраструктуры, что взимать плату планируют со всех авто не на украинских номерах, в том числе и на легковых. Привет евробляхам.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:11
Украина имеет очень выгодное географическое положение по транзиту. И таки грузовики разбивают дороги. Вот пусть эти деньги идут на ремонт дорог!!! Хоть что то приличное придумали.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32
Думать нужно головой а не каким-то другим местом и хотя бы немного наперед. Вот когда страна действительно станет транзитной - инфраструктура и т.д. а также все будет "ехать" - вот тогда и нужно вводить плату. А не наоборот - все разбито вдребезги, ничего не работает - так сверху еще плату введем - конкурентам назло!
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:14
Конрад Карлович
Я с Вами согласна. С чего то нужно начинать. Да и аудит провести куда деньги складывают с бензина!
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:22
silver_arrow_ua
так спочатку умови потрібно створити, по нашим дорогам і безплатно не дуже різонно їздити, а брати за це гроші - сміх
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