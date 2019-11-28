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Криклій пропонує брати з іноземців
гроші за проїзд Україною

Криклій пропонує брати з іноземців гроші за проїзд Україною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:40

А я слышал от министра инфраструктуры, что взимать плату планируют со всех авто не на украинских номерах, в том числе и на легковых. Привет евробляхам.
o_boiko
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:11

Украина имеет очень выгодное географическое положение по транзиту. И таки грузовики разбивают дороги. Вот пусть эти деньги идут на ремонт дорог!!! Хоть что то приличное придумали.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32

  Галина441 написав:Украина имеет очень выгодное географическое положение по транзиту. И таки грузовики разбивают дороги. Вот пусть эти деньги идут на ремонт дорог!!! Хоть что то приличное придумали.

Думать нужно головой а не каким-то другим местом и хотя бы немного наперед. Вот когда страна действительно станет транзитной - инфраструктура и т.д. а также все будет "ехать" - вот тогда и нужно вводить плату. А не наоборот - все разбито вдребезги, ничего не работает - так сверху еще плату введем - конкурентам назло!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:14

Конрад Карлович

Я с Вами согласна. С чего то нужно начинать. Да и аудит провести куда деньги складывают с бензина!
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 14:22

silver_arrow_ua
так спочатку умови потрібно створити, по нашим дорогам і безплатно не дуже різонно їздити, а брати за це гроші - сміх
x-evier
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:26

Re: начала есть.. а конца нет..

  Галина441 написав:С чего то нужно начинать. Да и аудит провести куда деньги складывают с бензина

С чего-то вы почему-то решили начать с брать деньги. Почему будут платить? и за что
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:17

Белорусы не стесняются с наших брать, чем мы хуже? (ну кроме качества дорог, но это поправимо :)
Rainbow
 
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