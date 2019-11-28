У жовтні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 1,5%, або на 717,8 млн гривень.
Дивися повний текст З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали зростати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18
З початком опалювального сезону борги українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали зростати.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18
Для стабилизации процесса, нужно повышать тариф, все равно теперь пенсы отовариваются икрой на субсидийные. :mrgreen:
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:35
Икра не икра
А у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообще
Сейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).
Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.
ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
|