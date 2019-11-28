У жовтні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 1,5%, або на 717,8 млн гривень.
Дивися повний текст З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали зростати.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18
З початком опалювального сезону борги українців за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали зростати.
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18
Для стабилизации процесса, нужно повышать тариф, все равно теперь пенсы отовариваются икрой на субсидийные. :mrgreen:
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:35
Икра не икра
А у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообще
Сейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).
Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.
ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:35
Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41
Цену нормальную на газ надо делать, тогда и платить будут. Украинский газ поставляется по цене европейской+. Правительство Гончарука обошло Гройсмана. Теперь субсидии уменьшили сразу по двум показателям: соцнормы и процент от дохода(20% вместо 15%).
Неплатежи будут расти. Зато соросы будут довольны.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:42
Вторую жизнь получили все субсидийные средства, когда до мая месяца никто проплату не проверяет и до окончания отопительного многие у нас не платят.
Но это еще что. Недавно внимание привлекла некоторая суматоха в овощном отделе супермаркета. На поверку оказалось, что предприимчивые и умудренные жизнью пенсионеры организовывали скидки на овощи вооружившись кухонным ножом, отпиливая лишнее. И не мудрено когда за брокколи хотят 393 грн. за кг., а за кобачок 52 грн. кг. Теперь в маркетах не смотря постоянные объявления не вскрывать продукцию в зале, люди едят, читают газеты...
Страна непуганых возможностей.
С другой стороны пожить то хочется один раз и не исходя из условий в какие все поставлены.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:44
Текущие выходные 0 - +5 жарят как будто -20. Ничего прогноз не изменит. Как топили в октябре при +17 - +22 так и теперь будут. Но кто им доктор.
У нас государство не для людей.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:52
и что из этого следует? средняя температура в октябре была в два с лишним раза выше чем ваши прогнозы на декабрь, да и топили в октябре максимум 10 дней, а в декабре если вы не в курсе отопление будет 31 день...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:02
Думаю постепенно Украина перестанет импортировать газ.
Утепление домов плюс увеличение добычи
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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