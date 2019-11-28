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З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18

З початком опалювального сезону борги українців за...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився на 1,5%, або на 717,8 млн гривень.

Дивися повний текст З початком опалювального сезону борги українців за комуналку почали зростати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:18

Для стабилизации процесса, нужно повышать тариф, все равно теперь пенсы отовариваются икрой на субсидийные. :mrgreen:
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:35

  ruvex написав:Для стабилизации процесса, нужно повышать тариф, все равно теперь пенсы отовариваются икрой на субсидийные. :mrgreen:

Икра не икра
А у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообще
Сейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).
Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.

ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:28

по мере понижения температур долг будет только расти...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:35

  Тракторист написав:по мере понижения температур долг будет только расти...

Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:41

Цену нормальную на газ надо делать, тогда и платить будут. Украинский газ поставляется по цене европейской+. Правительство Гончарука обошло Гройсмана. Теперь субсидии уменьшили сразу по двум показателям: соцнормы и процент от дохода(20% вместо 15%).
Неплатежи будут расти. Зато соросы будут довольны.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:42

  Ukrainian написав:Икра не икра
А у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообще
Сейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).
Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.

ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить

Вторую жизнь получили все субсидийные средства, когда до мая месяца никто проплату не проверяет и до окончания отопительного многие у нас не платят. :wink:

Но это еще что. Недавно внимание привлекла некоторая суматоха в овощном отделе супермаркета. На поверку оказалось, что предприимчивые и умудренные жизнью пенсионеры организовывали скидки на овощи вооружившись кухонным ножом, отпиливая лишнее. И не мудрено когда за брокколи хотят 393 грн. за кг., а за кобачок 52 грн. кг. Теперь в маркетах не смотря постоянные объявления не вскрывать продукцию в зале, люди едят, читают газеты...
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Страна непуганых возможностей.
С другой стороны пожить то хочется один раз и не исходя из условий в какие все поставлены.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:44

  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:по мере понижения температур долг будет только расти...

Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам

Текущие выходные 0 - +5 жарят как будто -20. Ничего прогноз не изменит. Как топили в октябре при +17 - +22 так и теперь будут. Но кто им доктор.
У нас государство не для людей.
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:52

  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:по мере понижения температур долг будет только расти...

Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам

и что из этого следует? средняя температура в октябре была в два с лишним раза выше чем ваши прогнозы на декабрь, да и топили в октябре максимум 10 дней, а в декабре если вы не в курсе отопление будет 31 день...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:02

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:по мере понижения температур долг будет только расти...

Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам

и что из этого следует? средняя температура в октябре была в два с лишним раза выше чем ваши прогнозы на декабрь, да и топили в октябре максимум 10 дней, а в декабре если вы не в курсе отопление будет 31 день...

Думаю постепенно Украина перестанет импортировать газ.
Утепление домов плюс увеличение добычи
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