З початком опалювального сезону борги українців за...

Додано: Нед 01 гру, 2019 20:42

Ukrainian написав: Икра не икра

А у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообще

Сейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).

Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.



ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить Икра не икраА у моих родителей два котла газовый и твёрдо топливный; так вот когда субсидия была не монетизирована газ особо не экономили; и ТТ котлом не пользовались вообщеСейчас когда субсидия наличкой; газ по минимуму и ТТ получил второю жизнь (благо есть частный участок земли с постоянно растущими деревьями; почти бесплатные дрова).Раньше в месяц уходило 400 кубов газа сейчас 80.ПС чем выше тариф тем больше денег останется и больше смысла экономить

Вторую жизнь получили все субсидийные средства, когда до мая месяца никто проплату не проверяет и до окончания отопительного многие у нас не платят.Но это еще что. Недавно внимание привлекла некоторая суматоха в овощном отделе супермаркета. На поверку оказалось, что предприимчивые и умудренные жизнью пенсионеры организовывали скидки на овощи вооружившись кухонным ножом, отпиливая лишнее. И не мудрено когда за брокколи хотят 393 грн. за кг., а за кобачок 52 грн. кг. Теперь в маркетах не смотря постоянные объявления не вскрывать продукцию в зале, люди едят, читают газеты...Страна непуганых возможностей.С другой стороны пожить то хочется один раз и не исходя из условий в какие все поставлены.