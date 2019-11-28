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З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:29

  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам

и что из этого следует? средняя температура в октябре была в два с лишним раза выше чем ваши прогнозы на декабрь, да и топили в октябре максимум 10 дней, а в декабре если вы не в курсе отопление будет 31 день...

Думаю постепенно Украина перестанет импортировать газ.
Утепление домов плюс увеличение добычи

слышу эти мантры уже более 5 лет... не подскажите на сколько увеличилась добыча после госпереворота?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 21:44

Re: З початком опалювального сезону борги українців за...

  Тракторист написав:госпереворота

Термин используется рос сми
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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