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З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:29
Ukrainian написав: Тракторист написав: Ukrainian написав:
Середина декабря будет плюс семь если верить прогнозам
и что из этого следует? средняя температура в октябре была в два с лишним раза выше чем ваши прогнозы на декабрь, да и топили в октябре максимум 10 дней, а в декабре если вы не в курсе отопление будет 31 день...
Думаю постепенно Украина перестанет импортировать газ.
Утепление домов плюс увеличение добычи
слышу эти мантры уже более 5 лет... не подскажите на сколько увеличилась добыча после госпереворота?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:44
Тракторист написав:
госпереворота
Термин используется рос сми
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:48
Ukrainian написав: Тракторист написав:
госпереворота
Термин используется рос сми
адекватные украинцы тоже считают, что смена власти в способ не предусмотренный Конституцией - это не что иное как госпереворот...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 01 гру, 2019 21:49
Тракторист написав: Ukrainian написав: Тракторист написав:
госпереворота
Термин используется рос сми
адекватные украинцы тоже считают, что смена власти в способ не предусмотренный Конституцией - это не что иное как госпереворот...
Революция
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:18
Коммунальные услуги в Украине в том числе ЦО не для комфортности проживания, это монополии (мафии) по зарабатыванию денег на гражданах.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:33
Ukrainian написав: Тракторист написав: Ukrainian написав:
Термин используется рос сми
адекватные украинцы тоже считают, что смена власти в способ не предусмотренный Конституцией - это не что иное как госпереворот...
Революция
самому не смешно повторять эти мантры?
Открываем закон «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» № 743-VII от 21.02.2014.:
Первая статья, за совершение которой упразднилась уголовная ответственность для всех, это статья 109 Уголовного Кодекса: «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.»
Вторая статья, за совершение которой упраздняется уголовная ответственность, это статья 112 Уголовного Кодекса, которая называется «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля.»
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 01 гру, 2019 22:40
Ukrainian, а теперь почитайте определение термина "революция" и прекращайте нести чушь. Переворот он и есть переворот.
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