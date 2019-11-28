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З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:24

Ukrainian Роликов в youtube миллионы. И отдельно взятый не отражает действительности. Человек даже с одной-единственной извилиной не будет смотреть всякий бред на какой то там минуте. А просто посмотрит на действительность - сколько мы и чего произвели, сколько дорог, мостов построили, сколько автомобилей, самолетов, космических кораблей выпустили, сколько млн тонн удобрений, сколько труб и прочей металлургии? После этого можно нас сравнивать с другими странами, Россией в частности. Нет, мы можем только гордиться только тем, сколько мы купили сала в Польше за деньги гастарбайтеров, работающих в России, во сколько раз у нас картошка дороже, чем в России и во сколько раз у нас чаще убивают журналистов.
Востаннє редагувалось Vovick в Пон 02 гру, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:32

  Ukrainian написав:Ага :lol:
В 1917 была великая Октябрьская революция а в 2014 переворот

За такое сравнение революции гидности с великой Октябрьской социалистической революцией меня на неделю забанили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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