З початком опалювального сезону борги українців за...

Додано: Пон 02 гру, 2019 00:24

Ukrainian Роликов в youtube миллионы. И отдельно взятый не отражает действительности. Человек даже с одной-единственной извилиной не будет смотреть всякий бред на какой то там минуте. А просто посмотрит на действительность - сколько мы и чего произвели, сколько дорог, мостов построили, сколько автомобилей, самолетов, космических кораблей выпустили, сколько млн тонн удобрений, сколько труб и прочей металлургии? После этого можно нас сравнивать с другими странами, Россией в частности. Нет, мы можем только гордиться только тем, сколько мы купили сала в Польше за деньги гастарбайтеров, работающих в России, во сколько раз у нас картошка дороже, чем в России и во сколько раз у нас чаще убивают журналистов.