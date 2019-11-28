З початком опалювального сезону борги українців за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:24
Ukrainian Роликов в youtube миллионы. И отдельно взятый не отражает действительности. Человек даже с одной-единственной извилиной не будет смотреть всякий бред на какой то там минуте. А просто посмотрит на действительность - сколько мы и чего произвели, сколько дорог, мостов построили, сколько автомобилей, самолетов, космических кораблей выпустили, сколько млн тонн удобрений, сколько труб и прочей металлургии? После этого можно нас сравнивать с другими странами, Россией в частности. Нет, мы можем только гордиться только тем, сколько мы купили сала в Польше за деньги гастарбайтеров, работающих в России, во сколько раз у нас картошка дороже, чем в России и во сколько раз у нас чаще убивают журналистов.
Востаннє редагувалось Vovick в Пон 02 гру, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:32
За такое сравнение революции гидности с великой Октябрьской социалистической революцией меня на неделю забанили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 01:22
В мене батьки пенсіонери живуть в Україні і є родичі в Росії теж пенсіонери. В Росії після комуналки пенсії їм ледве вистачає на їжу і все.
Росія багата країна з бідним населенням
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 01:44
Ukrainian Российские пенсионеры гораздо богаче наших - минимальная пенсия больше 8500 руб. ~ 3000 грн. А у нас сколько? Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам. Кто и где Ваши родственники, я не знаю. У каждого Украинца есть там знакомые или близкие. Да, жалуются, что в последние годы не могут позволить себе черную икру (Путин виноват), вынуждены, как последние свиньи жрать красную )) А у нас пенсионеры и без коммуналки не могут себе позволить покушать.
Додано: Пон 02 гру, 2019 01:51
Не зовсім так; в моєї тьоті в Росії пенсія 11 тис руб за комуналку відає майже 8 по її словам; коли говорила з моїми батьками то дуже була здивована що мають дві морозильні камери забиті м’ясом.
Вона 3-4 тис рублів після комуналки м’ясо собі не може дозволити
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 01:57
У меня, долг растет при отстутствии потребления. Просто счетчик месяц назад внезапно оказался неповеренным, вот и насчитали +1000грн за гор воду просто так, без предоставления услуг. И таких как я много.
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