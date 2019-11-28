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З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:24

Ukrainian Роликов в youtube миллионы. И отдельно взятый не отражает действительности. Человек даже с одной-единственной извилиной не будет смотреть всякий бред на какой то там минуте. А просто посмотрит на действительность - сколько мы и чего произвели, сколько дорог, мостов построили, сколько автомобилей, самолетов, космических кораблей выпустили, сколько млн тонн удобрений, сколько труб и прочей металлургии? После этого можно нас сравнивать с другими странами, Россией в частности. Нет, мы можем только гордиться только тем, сколько мы купили сала в Польше за деньги гастарбайтеров, работающих в России, во сколько раз у нас картошка дороже, чем в России и во сколько раз у нас чаще убивают журналистов.
Востаннє редагувалось Vovick в Пон 02 гру, 2019 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:32

  Ukrainian написав:Ага :lol:
В 1917 была великая Октябрьская революция а в 2014 переворот

За такое сравнение революции гидности с великой Октябрьской социалистической революцией меня на неделю забанили
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:22

  Vovick написав:Ukrainian Сравните минимальную пенсию у нас и в России, сравните стоимость ком.услуг у нас и в России, сравните цены на продукты у нас и там. Не Путин обозвал нас самой нищей страной в Европе.

В мене батьки пенсіонери живуть в Україні і є родичі в Росії теж пенсіонери. В Росії після комуналки пенсії їм ледве вистачає на їжу і все.
Росія багата країна з бідним населенням
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:44

Ukrainian Российские пенсионеры гораздо богаче наших - минимальная пенсия больше 8500 руб. ~ 3000 грн. А у нас сколько? Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам. Кто и где Ваши родственники, я не знаю. У каждого Украинца есть там знакомые или близкие. Да, жалуются, что в последние годы не могут позволить себе черную икру (Путин виноват), вынуждены, как последние свиньи жрать красную :))) А у нас пенсионеры и без коммуналки не могут себе позволить покушать.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:51

  Vovick написав:Ukrainian Российские пенсионеры гораздо богаче наших - минимальная пенсия больше 8500 руб. ~ 3000 грн. А у нас сколько? Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам. Кто и где Ваши родственники, я не знаю. У каждого Украинца есть там знакомые или близкие. Да, жалуются, что в последние годы не могут позволить себе черную икру (Путин виноват), вынуждены, как последние свиньи жрать красную :))) А у нас пенсионеры и без коммуналки не могут себе позволить покушать.

Не зовсім так; в моєї тьоті в Росії пенсія 11 тис руб за комуналку відає майже 8 по її словам; коли говорила з моїми батьками то дуже була здивована що мають дві морозильні камери забиті м’ясом.
Вона 3-4 тис рублів після комуналки м’ясо собі не може дозволити
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:57

У меня, долг растет при отстутствии потребления. Просто счетчик месяц назад внезапно оказался неповеренным, вот и насчитали +1000грн за гор воду просто так, без предоставления услуг. И таких как я много.
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:17

  Тракторист написав:
  Ukrainian написав:
  Тракторист написав:госпереворота

Термин используется рос сми

адекватные украинцы тоже считают, что смена власти в способ не предусмотренный Конституцией - это не что иное как госпереворот...


ОРДЛО должно было стать нашим черным зеркалом. На нем мы должны были изучить и все российские нити, и увидеть их влияние на нас. Мы должны были увидеть весь фронт и свою войну. Себя на войне. И стать в строй. Не против друг друга, а в единый строй за нашу страну.
https://sprotyv.info/obshchestvo/ordlo- ... qICe-Axyt0
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:22

Re: З початком опалювального сезону борги українців за...

  Ukrainian написав:ПС Россия вместе того чтобы своим пенсионерам пенсии поднять деньги на интернет троллей тратит
Бабушка в Махачкале не может копейки на суп наскрести
Смотрим на 4:24 мин


что Вы этим хотели показать?
неравнодушного продавца - которая готова накормить бабушку?

кстати из вашего видео шёл 6 год ..., а поезда всё ходили

и о ценах в России - нормальный такой куриный бульончик 18грн 60 коп
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:30

  uaprofi написав:
  Ukrainian написав:ПС Россия вместе того чтобы своим пенсионерам пенсии поднять деньги на интернет троллей тратит
Бабушка в Махачкале не может копейки на суп наскрести
Смотрим на 4:24 мин


что Вы этим хотели показать?
неравнодушного продавца - которая готова накормить бабушку?

кстати из вашего видео шёл 6 год ..., а поезда всё ходили

и о ценах в России - нормальный такой куриный бульончик 18грн 60 коп

Хотів показати
Багату Росію в якої є гроші на Сирію та Україну; але немає грошей своїм пенсіонерам
Погодувала звичайно на камеру англійця :lol:
А завтра без камери і англійця пошле бабульку до путіна (читай підпис )
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:50

Ukrainian

как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят

Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках
Франция, Париж - вроде богатая страна
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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