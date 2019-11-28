RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:57

  uaprofi написав:Ukrainian

как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят

Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках
Франция, Париж - вроде богатая страна

Бомжі це образ життя які люди обрали за власним бажанням
Російських пенсіонерів держава в ситуацію виживай як знаєш поставила; ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії ; думаю мені видніше.
Російські, м’яса майже не їдять ; не можуть собі дозволити.
Українські, якщо борщ без м’яса то крутять носом уже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:08

Ukrainian

что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые.
у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С)
обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох.
индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности.
платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент")
платить или не платить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 21.04.11
Подякував: 498 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:13

  uaprofi написав:Ukrainian

что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые.
у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С)
обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох.
индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности.
платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент")
платить или не платить?

В минулі роки всі три точки були гарячі?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Чет 28 лис, 2019 11:20
104 7257
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 23:48
andrijk777
Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж... 1, 2
R2 » Суб 30 лис, 2019 12:59
13 1210
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 20:48
Kudrjavuy
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
R2 » П'ят 29 лис, 2019 23:22
2 136
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 13:34
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79122)
02.12.2019 03:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.