З початком опалювального сезону борги українців за...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят
Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках Франция, Париж - вроде богатая страна
Бомжі це образ життя які люди обрали за власним бажанням Російських пенсіонерів держава в ситуацію виживай як знаєш поставила; ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії ; думаю мені видніше. Російські, м’яса майже не їдять ; не можуть собі дозволити. Українські, якщо борщ без м’яса то крутять носом уже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые. у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С) обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох. индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности. платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент") платить или не платить?
что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые. у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С) обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох. индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности. платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент") платить или не платить?
В минулі роки всі три точки були гарячі?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД