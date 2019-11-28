RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 02:57

  uaprofi написав:Ukrainian

как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят

Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках
Франция, Париж - вроде богатая страна

Бомжі це образ життя які люди обрали за власним бажанням
Російських пенсіонерів держава в ситуацію виживай як знаєш поставила; ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії ; думаю мені видніше.
Російські, м’яса майже не їдять ; не можуть собі дозволити.
Українські, якщо борщ без м’яса то крутять носом уже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:08

Ukrainian

что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые.
у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С)
обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох.
индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности.
платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент")
платить или не платить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3368
З нами з: 21.04.11
Подякував: 498 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 03:13

  uaprofi написав:Ukrainian

что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые.
у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С)
обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох.
индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности.
платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент")
платить или не платить?

В минулі роки всі три точки були гарячі?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8354
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 08:14

  Ukrainian написав:Думаю постепенно Украина перестанет импортировать газ.
Утепление домов плюс увеличение добычи


Увеличения добычи нет, а вот эти факторы есть

+ сокращение населения
+ уничтожение промышленности
+ уменьшение организаций социальной сферы (больницы,школы,)
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 26.03.16
Подякував: 151 раз.
Подякували: 910 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:34

  Ukrainian написав:Не зовсім так; в моєї тьоті в Росії пенсія 11 тис руб за комуналку відає майже 8 по її словам; коли говорила з моїми батьками то дуже була здивована що мають дві морозильні камери забиті м’ясом.
Вона 3-4 тис рублів після комуналки м’ясо собі не може дозволити

Абсолютно згодний. Тільки в мене тітка переїхала до Києва, але отримує тамошню пенсію. І тут вона собі може дозволити набагато більше, ніж там. Там після сплати комуналки залишалось ледве дотягнути до наступної пенсії.
alt402
 
Повідомлень: 20
З нами з: 10.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:41

  Ukrainian написав:В 1917 была великая Октябрьская революция а в 2014 переворот

события 1917 года есть больше оснований называть революцией, так как произошли коренные изменения имущественных прав, а в результате переворота 2014 года украинский список Форбс коренным образом не изменился, а лишь поменялись кланы имеющие доступ к кормушке и соответственно к личному обогащению за счёт обнищания населения Украины...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:44

  Ukrainian написав:
  Vovick написав:Ukrainian Сравните минимальную пенсию у нас и в России, сравните стоимость ком.услуг у нас и в России, сравните цены на продукты у нас и там. Не Путин обозвал нас самой нищей страной в Европе.

В мене батьки пенсіонери живуть в Україні і є родичі в Росії теж пенсіонери. В Росії після комуналки пенсії їм ледве вистачає на їжу і все.
Росія багата країна з бідним населенням

а в Украине 2/3 пенсионеров получают пенсию меньше чем суммы коммунальных платежей... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:57

  Vovick написав:Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам.

что касается коммунальных услуг, то ваше утверждение верно в целом, но при этом некоторые отдельные позиции всё же дороже чем в Украине - например электроэнергия. Что касается продуктов питания, то средняя потребительская корзина по стоимости примерно одинакова в Украине и России...

кстати про "европейские цены" на продукты питания, то по некоторым позициям они оказываются ниже украинских - например 1 литр молока в испанском супермаркете можно купить за 0,55-0,60 евро (15-16 грн.), а в украинском на 2-3 гривны дороже. в начале лета помидоры на базаре в Италии стоили 1 евро (27 грн.), а на базарах Киева минимальная цена была 35 грн. и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4342
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:59

Re: З початком опалювального сезону борги українців за...

  Ukrainian написав:ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії

представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут. Гастеры едут на заработки от нас к ним, а не наоборот. Следовательно ЗП в РФ выше наших и существенно. Поэтому все что вы сказали - это все ЧУШЬ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2777
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7783 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:05

  RomanTik написав:представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут.


Это смотря какой пенсионер в России и Украине. В России за 100 баксов минимальной пенсии далеко не уедешь после всех платежей также как и в Украине после 60 баксов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2371
З нами з: 29.05.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Реальні доходи українців перевищили докризові на 18% —... 1 ... 10, 11, 12
R2 » Чет 28 лис, 2019 11:20
110 7686
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 09:45
Gastarbaiter
Частка комуналки у витратах українців удвічі нижча, ніж... 1, 2
R2 » Суб 30 лис, 2019 12:59
13 1244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 20:48
Kudrjavuy
Понад 33 тисячі українців перенесли мобільні номери
R2 » П'ят 29 лис, 2019 23:22
2 139
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 13:34
GALeon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.