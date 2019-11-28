З початком опалювального сезону борги українців за...
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как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят
Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках Франция, Париж - вроде богатая страна
Бомжі це образ життя які люди обрали за власним бажанням Російських пенсіонерів держава в ситуацію виживай як знаєш поставила; ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії ; думаю мені видніше. Російські, м’яса майже не їдять ; не можуть собі дозволити. Українські, якщо борщ без м’яса то крутять носом уже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые. у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С) обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох. индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности. платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент") платить или не платить?
что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые. у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С) обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох. индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности. платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент") платить или не платить?
В минулі роки всі три точки були гарячі?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian написав:Не зовсім так; в моєї тьоті в Росії пенсія 11 тис руб за комуналку відає майже 8 по її словам; коли говорила з моїми батьками то дуже була здивована що мають дві морозильні камери забиті м’ясом. Вона 3-4 тис рублів після комуналки м’ясо собі не може дозволити
Абсолютно згодний. Тільки в мене тітка переїхала до Києва, але отримує тамошню пенсію. І тут вона собі може дозволити набагато більше, ніж там. Там після сплати комуналки залишалось ледве дотягнути до наступної пенсії.
Ukrainian написав:В 1917 была великая Октябрьская революция а в 2014 переворот
события 1917 года есть больше оснований называть революцией, так как произошли коренные изменения имущественных прав, а в результате переворота 2014 года украинский список Форбс коренным образом не изменился, а лишь поменялись кланы имеющие доступ к кормушке и соответственно к личному обогащению за счёт обнищания населения Украины...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Vovick написав:Ukrainian Сравните минимальную пенсию у нас и в России, сравните стоимость ком.услуг у нас и в России, сравните цены на продукты у нас и там. Не Путин обозвал нас самой нищей страной в Европе.
В мене батьки пенсіонери живуть в Україні і є родичі в Росії теж пенсіонери. В Росії після комуналки пенсії їм ледве вистачає на їжу і все. Росія багата країна з бідним населенням
а в Украине 2/3 пенсионеров получают пенсию меньше чем суммы коммунальных платежей...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Vovick написав:Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам.
что касается коммунальных услуг, то ваше утверждение верно в целом, но при этом некоторые отдельные позиции всё же дороже чем в Украине - например электроэнергия. Что касается продуктов питания, то средняя потребительская корзина по стоимости примерно одинакова в Украине и России...
кстати про "европейские цены" на продукты питания, то по некоторым позициям они оказываются ниже украинских - например 1 литр молока в испанском супермаркете можно купить за 0,55-0,60 евро (15-16 грн.), а в украинском на 2-3 гривны дороже. в начале лета помидоры на базаре в Италии стоили 1 евро (27 грн.), а на базарах Киева минимальная цена была 35 грн. и т.д.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Ukrainian написав:ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії
представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут. Гастеры едут на заработки от нас к ним, а не наоборот. Следовательно ЗП в РФ выше наших и существенно. Поэтому все что вы сказали - это все ЧУШЬ.
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