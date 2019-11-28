З початком опалювального сезону борги українців за...

Додано: Пон 02 гру, 2019 10:57

Vovick написав: Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам. Ком.услуги меньше (энергоресурсы свои, а не через роттердамы+) Продукты питания свои, а не по европейским ценам.

что касается коммунальных услуг, то ваше утверждение верно в целом, но при этом некоторые отдельные позиции всё же дороже чем в Украине - например электроэнергия. Что касается продуктов питания, то средняя потребительская корзина по стоимости примерно одинакова в Украине и России...кстати про "европейские цены" на продукты питания, то по некоторым позициям они оказываются ниже украинских - например 1 литр молока в испанском супермаркете можно купить за 0,55-0,60 евро (15-16 грн.), а в украинском на 2-3 гривны дороже. в начале лета помидоры на базаре в Италии стоили 1 евро (27 грн.), а на базарах Киева минимальная цена была 35 грн. и т.д.