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З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:08
shapo написав: RomanTik написав:
представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут.
Это смотря какой пенсионер в России и Украине. В России за 100 баксов минимальной пенсии далеко не уедешь после всех платежей также как и в Украине после 60 баксов
100 больше 60 в 1,5 раза, так что за минимальную пенсию российский пенсионер может позволить себе больше в 1,5 раза...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:46
Тракторист написав:
100 больше 60 в 1,5 раза, так что за минимальную пенсию российский пенсионер может позволить себе больше в 1,5 раза...
В 2 раза.
Минималка в России - 8000 руб, т.е 120 баксов.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:47
Тракторист написав: shapo написав: RomanTik написав:
представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут.
Это смотря какой пенсионер в России и Украине. В России за 100 баксов минимальной пенсии далеко не уедешь после всех платежей также как и в Украине после 60 баксов
100 больше 60 в 1,5 раза, так что за минимальную пенсию российский пенсионер может позволить себе больше в 1,5 раза...
Зачем передергивать? Цены что, одинаковые? Или тоже в 1.5 раза больше?
Давайте сюда еще приплетем европейские пенсии в 800+ евро и дружно повздыхаем, как им там классно живется с такими обалденными суммами.
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