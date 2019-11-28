З початком опалювального сезону борги українців за...

как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят
Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках
Франция,
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Додано: Пон 02 гру, 2019 02:50
Ukrainian
как по мне, её возможно там каждый день в этой столовой кормят
Киев - наблюдаю практически каждый день как люди пенсионом возраста постоянно роются в мусорных баках
Франция,
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 02 гру, 2019 02:57
Бомжі це образ життя які люди обрали за власним бажанням
Російських пенсіонерів держава в ситуацію виживай як знаєш поставила; ще раз повторю в мене є родичі пенсіонери в Україні і Росії ; думаю мені видніше.
Російські, м’яса майже не їдять ; не можуть собі дозволити.
Українські, якщо борщ без м’яса то крутять носом уже.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 03:08
Ukrainian
что скажите по отоплению - есть три точки отопления в одной батареи топят, в двух других еле тёплые.
у соседей точно также. (т.е. реально нормально отапливается только 1/3 квартиры, но температура какбы соответствует норме больше 18С)
обращался к поставщику, в жек (упр. компанию) - всем пох.
индивидуальный счётчик поставить нет технической возможности.
платежи больше 2000грн. (у других при аналогичных платежах в квартирах "Ташкент")
платить или не платить?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 02 гру, 2019 03:13
В минулі роки всі три точки були гарячі?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 02 гру, 2019 08:14
Увеличения добычи нет, а вот эти факторы есть
+ сокращение населения
+ уничтожение промышленности
+ уменьшение организаций социальной сферы (больницы,школы,)
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:34
Абсолютно згодний. Тільки в мене тітка переїхала до Києва, але отримує тамошню пенсію. І тут вона собі може дозволити набагато більше, ніж там. Там після сплати комуналки залишалось ледве дотягнути до наступної пенсії.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:59
Re: З початком опалювального сезону борги українців за...
представьте себе и у меня есть родственники в России и они на пенсии могут раз в год позволить себе отдых в Турции. Родственники-пенсионеры из Украины - не могут. Гастеры едут на заработки от нас к ним, а не наоборот. Следовательно ЗП в РФ выше наших и существенно. Поэтому все что вы сказали - это все ЧУШЬ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:05
Это смотря какой пенсионер в России и Украине. В России за 100 баксов минимальной пенсии далеко не уедешь после всех платежей также как и в Украине после 60 баксов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:06
Цена на газ должна быть конкурентна мировой, во всех остальных случаях мы будем иметь то, что сейчас - коррупция и беспредел.
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