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З початком опалювального
сезону борги українців за...

З початком опалювального сезону борги українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:16

  RomanTik написав:Конрад Карлович, так у нас ведь сейчас и есть такая конкурентная цена, но как вы сами говорите - имеет место бардак и коррупция. Так может причина бардака не в цене?

Цены на газ у нас устанавливает правительство, а не рынок. А рынка у нас нет - только один его "представитель". Ну и субсидии и т.д. - все идет в жерло этого вулкана. Причина не в цене конечно - тут вы правы.
Конрад Карлович
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