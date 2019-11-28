З початком опалювального сезону борги українців за...

Цены на газ у нас устанавливает правительство, а не рынок. А рынка у нас нет - только один его "представитель". Ну и субсидии и т.д. - все идет в жерло этого вулкана. Причина не в цене конечно - тут вы правы.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:16
Цены на газ у нас устанавливает правительство, а не рынок. А рынка у нас нет - только один его "представитель". Ну и субсидии и т.д. - все идет в жерло этого вулкана. Причина не в цене конечно - тут вы правы.
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:01
"В октябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 619,093 млн гривен)..."
ТРИ с половиной ТРИЛЛИОНА? хорошее название для песни
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