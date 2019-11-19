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НБУ: неотримання траншу МВФ
в 2019 році істотно не...

НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:08

НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація не матиме істотного впливу на фінансову стабільність країни.

Дивися повний текст НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не вплине на фінансову стабільність.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:08

Да , уж действительно ....И обойдемся . Для каких старушек из дремучих деревень это пишут .
olgakosuk
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:13

Re: НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...

Порошенко: - "А что так можно было?"
Black Jack - White Business
ruvex
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