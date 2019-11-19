Ситуація не матиме істотного впливу на фінансову стабільність країни.
Дивися повний текст НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не вплине на фінансову стабільність.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 20:08
НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не вплине на фінансову стабільність.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:08
Да , уж действительно ....И обойдемся . Для каких старушек из дремучих деревень это пишут .
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:13
Re: НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...
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