|
|
|
"Епіцентр К" відкриває після реконструкції найбільший ТЦ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:34
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Епіцентр К" (Київ), що розвиває в Україні мережу однойменних торгових центрів, відкриває після реконструкції та добудови торговий центр в Тернополі, який стане найбільшим об'єктом мережі в області.
Дивися повний текст \"Епіцентр К\" відкриває після реконструкції найбільший ТЦ в Тернополі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92154
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:34
Интересное движение среди учредителей Эпицентра
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).
По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь 2019 года, участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).
Суржик кстати это сестра Галины.
Интересно в чем смысл увеличения женских долей. Кроме гендерного равноправия )))
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 13811
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3779 раз.
- Подякували: 5606 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|