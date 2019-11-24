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"Епіцентр К" відкриває після
реконструкції найбільший ТЦ...

"Епіцентр К" відкриває після реконструкції найбільший ТЦ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:34

"Епіцентр К" відкриває після реконструкції найбільший ТЦ...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Епіцентр К" (Київ), що розвиває в Україні мережу однойменних торгових центрів, відкриває після реконструкції та добудови торговий центр в Тернополі, який стане найбільшим об'єктом мережі в області.

Дивися повний текст \"Епіцентр К\" відкриває після реконструкції найбільший ТЦ в Тернополі.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:34

Интересное движение среди учредителей Эпицентра

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь 2019 года, участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Суржик кстати это сестра Галины.

Интересно в чем смысл увеличения женских долей. Кроме гендерного равноправия )))
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:07

  freeze написав:Интересное движение среди учредителей Эпицентра

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 26 февраля 2018 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (81,1%), Галина Герега (18,7%) и Татьяна Суржик (0,055%).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на ноябрь 2019 года, участниками ООО “Эпицентр К” являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Суржик кстати это сестра Галины.

Интересно в чем смысл увеличения женских долей. Кроме гендерного равноправия )))


В наше непредсказуемое время нельзя все яйца хранить в одной корзине. Если одну корзину вдруг конфискуют, то всегда останется половина яиц на "чёрный день на злой чужбине".
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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