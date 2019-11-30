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Електроенергія може подорожчати:
хто заплатить більше

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше

Пропонуємо до обговорення:
"Багаті будуть платити трохи більше", - пояснив заступник міністра.

Дивися повний текст Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38

От цікаво, а якщо людина замість газової плити користується електроплитою, чи так само електроопаленням, то вона що автоматично стає богатою, за словами Чижика то?
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