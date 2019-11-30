"Багаті будуть платити трохи більше", - пояснив заступник міністра.
Дивися повний текст Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38
Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше.
Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38
От цікаво, а якщо людина замість газової плити користується електроплитою, чи так само електроопаленням, то вона що автоматично стає богатою, за словами Чижика то?
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:16
Так ото ж, є ще є великі родини, на 5+ чоловік. І тоді 500 кВт це не є надмірне споживання з урахуванням бойлера, плити, духовки, чайника, праски.
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:33
Со слов Чижика сразу стало понятно, что основная часть населения проголосовавших за Слуг народных кроме лампочек и телевизора ничего не включают, отсюда и цифра до 100 КВт.
Додано: Пон 02 гру, 2019 12:01
Не стоните и непишите ерунду.Если у вас не котедж на 500квадратов,то лимита до 500квт вполне хватает(без электрокотла)
Додано: Пон 02 гру, 2019 12:39
В мене квртира 100м (не будинок в 500 м), опалення кондиціонером, бойлер, електороплита, велика родина (кожен день стірка а то і дві, і посудомійку включаю один два рази на день) ну й більше тисячі набігає.
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:02
Да, около того. За последние 12 мес. в квартире 100 кв.м. с ЦО, двумя бойлерами, двумя дитями, стиралкой и прочими слаботочными атрибутами комфортной жизни в среднем за месяц 375 кВт*ч.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:07
У меня дом ,газа нет,центрального отопления нет,все на электреке,я автоматически стою богатым человеком так как набегает больше тысячи килловат в зимний период,повышение тарифа для меня будет убийственным
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:16
Re: Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:24
Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.
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