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Електроенергія може подорожчати:
хто заплатить більше

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше

Пропонуємо до обговорення:
"Багаті будуть платити трохи більше", - пояснив заступник міністра.

Дивися повний текст Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:38

От цікаво, а якщо людина замість газової плити користується електроплитою, чи так само електроопаленням, то вона що автоматично стає богатою, за словами Чижика то?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:16

Так ото ж, є ще є великі родини, на 5+ чоловік. І тоді 500 кВт це не є надмірне споживання з урахуванням бойлера, плити, духовки, чайника, праски.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:33

Со слов Чижика сразу стало понятно, что основная часть населения проголосовавших за Слуг народных кроме лампочек и телевизора ничего не включают, отсюда и цифра до 100 КВт.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:01

Не стоните и непишите ерунду.Если у вас не котедж на 500квадратов,то лимита до 500квт вполне хватает(без электрокотла)
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 12:39

В мене квртира 100м (не будинок в 500 м), опалення кондиціонером, бойлер, електороплита, велика родина (кожен день стірка а то і дві, і посудомійку включаю один два рази на день) ну й більше тисячі набігає.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:02

  sena_2008atp написав:Не стоните и непишите ерунду.Если у вас не котедж на 500квадратов,то лимита до 500квт вполне хватает(без электрокотла)


Да, около того. За последние 12 мес. в квартире 100 кв.м. с ЦО, двумя бойлерами, двумя дитями, стиралкой и прочими слаботочными атрибутами комфортной жизни в среднем за месяц 375 кВт*ч.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:07

У меня дом ,газа нет,центрального отопления нет,все на электреке,я автоматически стою богатым человеком так как набегает больше тысячи килловат в зимний период,повышение тарифа для меня будет убийственным
serbakovroman697
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:16

Re: Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше

  pogorelets написав:...опалення кондиціонером...
Ну вот, получающие отопление от сжигания газа платят за этот энергоресурс по околорыночной цене. Почему же тогда отапливающимся другим энергоресурсом требуют льготы?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:24

Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.
jeugen
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