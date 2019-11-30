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Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32
forumreader написав: pogorelets написав:
...опалення кондиціонером...
Ну вот, получающие отопление от сжигания газа платят за этот энергоресурс по околорыночной цене. Почему же тогда отапливающимся другим энергоресурсом требуют льготы?
А де про пільги згадують? електроенергія продавалась на оптовому ринку по приблизно 90 коп за 1 кВт, тариф звичайний - 1,68 грн (вже майже в двічі більше), але цього вже чомусь мало - треба підвищити.
2. - більше 500 кВт в місяць елементарно спожити якщо нема газу в будинку, з електро опаленням 2-3 тис кВт в місяць
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dinozavrik
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:44
dinozavrik Вообще не понятно, почему эл.энергия должна подорожать? Газ, уголь, ТВЭЛы подорожали или зарплату энергетикам подняли? Нет. "Прибыль = Доходы − Затраты". То есть кто то тупо хочет увеличить прибыль.
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Vovick
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:55
sena_2008atp написав:
Не стоните и непишите ерунду.Если у вас не котедж на 500квадратов,то лимита до 500квт вполне хватает(без электрокотла)
Это если продукты покупать приготовленные в магазах а дома только разогревать. Вы знаете что такое электробойлер и электроплита? Про электродуховку в электроплите я вообще молчу.
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p_a_l
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