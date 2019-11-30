|
|
|
Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:32
forumreader написав: pogorelets написав:
...опалення кондиціонером...
Ну вот, получающие отопление от сжигания газа платят за этот энергоресурс по околорыночной цене. Почему же тогда отапливающимся другим энергоресурсом требуют льготы?
А де про пільги згадують? електроенергія продавалась на оптовому ринку по приблизно 90 коп за 1 кВт, тариф звичайний - 1,68 грн (вже майже в двічі більше), але цього вже чомусь мало - треба підвищити.
2. - більше 500 кВт в місяць елементарно спожити якщо нема газу в будинку, з електро опаленням 2-3 тис кВт в місяць
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1193
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:44
dinozavrik Вообще не понятно, почему эл.энергия должна подорожать? Газ, уголь, ТВЭЛы подорожали или зарплату энергетикам подняли? Нет. "Прибыль = Доходы − Затраты". То есть кто то тупо хочет увеличить прибыль.
-
Vovick
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 24.07.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:55
sena_2008atp написав:
Не стоните и непишите ерунду.Если у вас не котедж на 500квадратов,то лимита до 500квт вполне хватает(без электрокотла)
Это если продукты покупать приготовленные в магазах а дома только разогревать. Вы знаете что такое электробойлер и электроплита? Про электродуховку в электроплите я вообще молчу.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:32
jeugen Звідки таки дані берето то?? індукційна плита кожен день приготування їжі, два три блюда, по типу борщ там, картопля чи каша, мясо якесь, десь 2 години на день по 2-3 кіловати це вже 120 кВт в місяць, і це я не рахую, що треба розігрівати, зранку та в обід, методички то поправте.
-
MGVP
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 05.10.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33
красиво жить не запретиш, нам все по ....
-
alekc_sizov
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 14.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:07
Все перепитии вокруг "социальных норм"!
Банальная причина: не желание местной власти регламентировать класс потребителя - ибо это "кому-то" выгодно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7292
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 845 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:50
jeugen написав:
Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер.
Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300.
Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.
Бойлер втрачає за день від 1,2 до 2 кВт, якщо ним взагалі не користуватись, 35-60кВт в місяць - і це тільки на підтримку температури (можете глянути скільки ваш бойлер втрачає за годину чи добу в специфікації), якщо користуватись водою то суттєво більше (типово 3-4 кВт в добу), або 90-120 кВт в місяць - можете поставити на бойлер розетку з лічильником - побачите скільки реально він споживає.
Плита - 1 камфорка бере до 2,5 кВт в годину, навіть на половині потужності 1ї камфорки, і тільки 1 страва в день що готується за годину - це 1.2 кВт в день, або 36 кВт в місяць. поняття готування їжі в кожного звичайно різне - але математика штука вперта
Холодильник - за даними виробника (в житті споживання завжи більше, бо дверки відкриваються і холод трохи тікає) - в районі 25-30 кВт в місяць.
пралка - А клас бере мінімум 900Вт за цикл прання, 4 рази в тиждень - 3.6 кВт, 4 тижні в місяць - 14,4кВт
Тому дякуйте поламаному лічильнику за хороші платіжки
-
dinozavrik
-
-
- Повідомлень: 1193
- З нами з: 24.11.13
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|