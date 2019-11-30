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Електроенергія може подорожчати:
хто заплатить більше

Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:58

  jeugen написав:
  MGVP написав:jeugen Звідки таки дані берето то?? індукційна плита кожен день приготування їжі, два три блюда, по типу борщ там, картопля чи каша, мясо якесь, десь 2 години на день по 2-3 кіловати це вже 120 кВт в місяць, і це я не рахую, що треба розігрівати, зранку та в обід, методички то поправте.

Цифри беру з особистого досвіду.
Я приїжджаю з роботи приблизно о 19:30. В 20:15 я вже сідаю вечеряти. Напівфабрикати - не купую. Наперед можу готувати м*ясо, і то на цій же плиті на вихідних. Завтракаю я мюслями з молоком, я підігріваю в мікрохвильовці за 3хв 2-і порції. Потужність мікрохвильовки 1,6кВт.
Обідаю я на роботі. Тут, мабуть, і виходить економія в 70кВт/год )))

То я не заперечую щодо того, що можна і через 10 хвилин після того як приїхав сідати їсти, я про те скільки готується їжа, борщ там чи якась каша чи мясо і от щоб приготувати хоча б три страви треба витратити декілька годин, так що не прошло. Щодо часу розігрівання в микрохвильовій печі то цікаво, у мене микрохвильовка на 2кВт і я одну порцію грію десь 2 хвилини, порції напевне маленькі у вас.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:26

Радующимся тому, что потребляете менее 500 квт/час в месяц - у вас еще все впереди:
Andriy Gerus
7 ноября
...
Слайди із їх презентації нижче.

Ініціатива ДТЕК, щоб вже із 1 січня:
- на перші 100 кВт-год підняти тариф із 90 коп до 1,68 грн за кВт-год.
- на все, що вище 500 кВт-год підняти тариф із 1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год
- і ще по +25% у наступні роки
...

https://www.facebook.com/andriy.gerus/p ... 0681331750
Слайды там посмотрите.

Из личного.
Центрального отопления, как и горячей воды, в поселке нет с 1997-го. На установку газового отпления тогда денег не было, что, возможно, и к лучшему. 3-х комнатная квартира общей площадью 58 кв.м. Отопление зимой керамическими панелями, в холода + электрокамины (ночью, т.к. двухзонный счетчик, стоят таймер-розетки). Из эл/оборудования холодильник А++, бойлер (50 л), микроволновка, стиральная машинка А++, утюг, 2 системника, Везде - Led-лампы.
Электропотребление с апреля по октябрь (включительно не превышает 300 квт, в остальные месяцы (из личного кабинета):
Листопад 2018 490
Грудень 2018 792
Січень 2019 730
Лютий 2019 557
Березень 2019 582
...
Листопад 2019 516

Это наглядно показывает, что в холодное время года я богатый человек, в остальные месяцы типичный.
“Богатые будут платить немного больше”, – пояснил замминистра.
yanyura
 
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