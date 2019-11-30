Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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MGVP написав:jeugen Звідки таки дані берето то?? індукційна плита кожен день приготування їжі, два три блюда, по типу борщ там, картопля чи каша, мясо якесь, десь 2 години на день по 2-3 кіловати це вже 120 кВт в місяць, і це я не рахую, що треба розігрівати, зранку та в обід, методички то поправте.
Цифри беру з особистого досвіду. Я приїжджаю з роботи приблизно о 19:30. В 20:15 я вже сідаю вечеряти. Напівфабрикати - не купую. Наперед можу готувати м*ясо, і то на цій же плиті на вихідних. Завтракаю я мюслями з молоком, я підігріваю в мікрохвильовці за 3хв 2-і порції. Потужність мікрохвильовки 1,6кВт. Обідаю я на роботі. Тут, мабуть, і виходить економія в 70кВт/год )))
То я не заперечую щодо того, що можна і через 10 хвилин після того як приїхав сідати їсти, я про те скільки готується їжа, борщ там чи якась каша чи мясо і от щоб приготувати хоча б три страви треба витратити декілька годин, так що не прошло. Щодо часу розігрівання в микрохвильовій печі то цікаво, у мене микрохвильовка на 2кВт і я одну порцію грію десь 2 хвилини, порції напевне маленькі у вас.
Радующимся тому, что потребляете менее 500 квт/час в месяц - у вас еще все впереди:
Andriy Gerus 7 ноября ... Слайди із їх презентації нижче.
Ініціатива ДТЕК, щоб вже із 1 січня: - на перші 100 кВт-год підняти тариф із 90 коп до 1,68 грн за кВт-год. - на все, що вище 500 кВт-год підняти тариф із 1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год - і ще по +25% у наступні роки ...
Из личного. Центрального отопления, как и горячей воды, в поселке нет с 1997-го. На установку газового отпления тогда денег не было, что, возможно, и к лучшему. 3-х комнатная квартира общей площадью 58 кв.м. Отопление зимой керамическими панелями, в холода + электрокамины (ночью, т.к. двухзонный счетчик, стоят таймер-розетки). Из эл/оборудования холодильник А++, бойлер (50 л), микроволновка, стиральная машинка А++, утюг, 2 системника, Везде - Led-лампы. Электропотребление с апреля по октябрь (включительно не превышает 300 квт, в остальные месяцы (из личного кабинета):