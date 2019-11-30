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Електроенергія може подорожчати:
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Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:58

  jeugen написав:
  MGVP написав:jeugen Звідки таки дані берето то?? індукційна плита кожен день приготування їжі, два три блюда, по типу борщ там, картопля чи каша, мясо якесь, десь 2 години на день по 2-3 кіловати це вже 120 кВт в місяць, і це я не рахую, що треба розігрівати, зранку та в обід, методички то поправте.

Цифри беру з особистого досвіду.
Я приїжджаю з роботи приблизно о 19:30. В 20:15 я вже сідаю вечеряти. Напівфабрикати - не купую. Наперед можу готувати м*ясо, і то на цій же плиті на вихідних. Завтракаю я мюслями з молоком, я підігріваю в мікрохвильовці за 3хв 2-і порції. Потужність мікрохвильовки 1,6кВт.
Обідаю я на роботі. Тут, мабуть, і виходить економія в 70кВт/год )))

То я не заперечую щодо того, що можна і через 10 хвилин після того як приїхав сідати їсти, я про те скільки готується їжа, борщ там чи якась каша чи мясо і от щоб приготувати хоча б три страви треба витратити декілька годин, так що не прошло. Щодо часу розігрівання в микрохвильовій печі то цікаво, у мене микрохвильовка на 2кВт і я одну порцію грію десь 2 хвилини, порції напевне маленькі у вас.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:26

Радующимся тому, что потребляете менее 500 квт/час в месяц - у вас еще все впереди:
Andriy Gerus
7 ноября
...
Слайди із їх презентації нижче.

Ініціатива ДТЕК, щоб вже із 1 січня:
- на перші 100 кВт-год підняти тариф із 90 коп до 1,68 грн за кВт-год.
- на все, що вище 500 кВт-год підняти тариф із 1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год
- і ще по +25% у наступні роки
...

https://www.facebook.com/andriy.gerus/p ... 0681331750
Слайды там посмотрите.

Из личного.
Центрального отопления, как и горячей воды, в поселке нет с 1997-го. На установку газового отпления тогда денег не было, что, возможно, и к лучшему. 3-х комнатная квартира общей площадью 58 кв.м. Отопление зимой керамическими панелями, в холода + электрокамины (ночью, т.к. двухзонный счетчик, стоят таймер-розетки). Из эл/оборудования холодильник А++, бойлер (50 л), микроволновка, стиральная машинка А++, утюг, 2 системника, Везде - Led-лампы.
Электропотребление с апреля по октябрь (включительно не превышает 300 квт, в остальные месяцы (из личного кабинета):
Листопад 2018 490
Грудень 2018 792
Січень 2019 730
Лютий 2019 557
Березень 2019 582
...
Листопад 2019 516

Это наглядно показывает, что в холодное время года я богатый человек, в остальные месяцы типичный.
“Богатые будут платить немного больше”, – пояснил замминистра.
yanyura
 
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4
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:41

Живем вдвоем. Уходим в 7.30 приходим в 21-22. Готовим только завтрак и чай по выходным. Гладим 2-3 раза в неделю. Холодильник, морозильник, микроволновка, зарядка гаджетов, роутер. Пылесос 1 раз в неделю. Стирка 2 раза в неделю (класс А++). Фен 6 раз в неделю. Пользуемся одним телевизором. Все освещение в 3-х комнатной квартире светодиодное. Бойлер 100 литров. В месяц получается плюс-минус 400 кВт. Если летом то + кондиционер, по 600 выходит. Как можно в 150 вложиться при всем моем уважении не знаю.
glodinav
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:21

  jeugen написав:Вибачте, але я завжди виступаю за те, щоб люди вчилися думати. А тому:
- фактично бойлер - це термос з теном, який достатньо нагріти раз на 2-3 дні. І не треба залишати його на підтримання температури. Потужність бойлера - 2кВт, бак нагрівається до гарячого десь за 2-і години. А тому за тиждень необхідно нагрівати бойлер 3 рази (2*2*3=12кВт), що за місяць виходить 12*4 = 48кВт;

Т.е. Вы моетесь раз в два-три дня, и при этом используете по 5 литров теплой воды за раз.
Вы точно живете не в глухой тайге?

Даже с супер изоляцией бойлер теряет за сутки около 10 градусов, от максимальной температуры в 65 градусов, зимой - на нагрев воды идет БОЛЬШЕ электроэнергии, догревать надо больше.
  jeugen написав:- Індукційна плита має максимальну потужність 5,4 кВт, а тому 1-на комфорка вживає, як максимум 2кВт/год. Тривалість доведення 5л води до кип*ячого стану - 3-4хв, а тому, я не розумію, що Ви готуєте годину? У мене 5л червоного борщу готується хвилин 40, а 5л - це на 2-3дні (цифри з власного досвіду). Але, зазвичай, вдома готую кашку, макарошку, картошку, м*яско, ... - і процес приготування їжі не перевищує 0,5год, використовую, максимум 2 комфорки, тому за робочий тиждень використовуєтсья 5*((5,4/2)*0,5)= 6,75кВт/год, на вихідних значно більше (нехай 5кВт/год), а тому за місяць виходить (6,75+5)*4=47кВт/год.

Бред, борщ (с мясом + фасоль) приготовить за 45 минут невозможно, ну или это будет не настоящий украинский борщ, а скорее московитские щи. :lol:
за 3-4 минуты, буст-режиме когда на комфорку перекидается тех же 5 кВт, закипятить 5 литровку с 10 градусов.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 21:31

  jeugen написав:
  dinozavrik написав:Бойлер втрачає за день від 1,2 до 2 кВт, якщо ним взагалі не користуватись, 35-60кВт в місяць - і це тільки на підтримку температури (можете глянути скільки ваш бойлер втрачає за годину чи добу в специфікації), якщо користуватись водою то суттєво більше (типово 3-4 кВт в добу), або 90-120 кВт в місяць - можете поставити на бойлер розетку з лічильником - побачите скільки реально він споживає.
Плита - 1 камфорка бере до 2,5 кВт в годину, навіть на половині потужності 1ї камфорки, і тільки 1 страва в день що готується за годину - це 1.2 кВт в день, або 36 кВт в місяць. поняття готування їжі в кожного звичайно різне - але математика штука вперта
Холодильник - за даними виробника (в житті споживання завжи більше, бо дверки відкриваються і холод трохи тікає) - в районі 25-30 кВт в місяць.
пралка - А клас бере мінімум 900Вт за цикл прання, 4 рази в тиждень - 3.6 кВт, 4 тижні в місяць - 14,4кВт

Тому дякуйте поламаному лічильнику за хороші платіжки

Вибачте, але я завжди виступаю за те, щоб люди вчилися думати. А тому:
- фактично бойлер - це термос з теном, який достатньо нагріти раз на 2-3 дні. І не треба залишати його на підтримання температури. Потужність бойлера - 2кВт, бак нагрівається до гарячого десь за 2-і години. А тому за тиждень необхідно нагрівати бойлер 3 рази (2*2*3=12кВт), що за місяць виходить 12*4 = 48кВт;
- Індукційна плита має максимальну потужність 5,4 кВт, а тому 1-на комфорка вживає, як максимум 2кВт/год. Тривалість доведення 5л води до кип*ячого стану - 3-4хв, а тому, я не розумію, що Ви готуєте годину? У мене 5л червоного борщу готується хвилин 40, а 5л - це на 2-3дні (цифри з власного досвіду). Але, зазвичай, вдома готую кашку, макарошку, картошку, м*яско, ... - і процес приготування їжі не перевищує 0,5год, використовую, максимум 2 комфорки, тому за робочий тиждень використовуєтсья 5*((5,4/2)*0,5)= 6,75кВт/год, на вихідних значно більше (нехай 5кВт/год), а тому за місяць виходить (6,75+5)*4=47кВт/год.
- по холодильнику та пральній машинці - погоджусь, адже не засікав.
Тепер рахуємо - 48+47+15+28=138. Інші споживачі не дуже суттєві, а тому 150кВт в місяць при повній електрифікації (за виключенням ЦО) - це реально.


Или вы моетесь 2 раза в неделю, или сказки рассказываете. Бойлер на 80л уходит за день легко, это если самому помыться и помыть посуду. А если несколько людей в квартире то одного бойлера на сутки и не хватит. У меня бойлер за месяц потребляет около 150-200 квт, узнал это когда он сломался и месяц пользовался центральной горячей водой.
antey718
 
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