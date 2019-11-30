Електроенергія може подорожчати: хто заплатить більше
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jeugen написав:Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер. Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300. Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.
Еще одни засыранцы, три человека и стирка почти каждый день, нет слов!
jeugen написав:Квартира 65кв. м. Я, дружина, дитина, акваріуми. ЦО, бойлер, індукційна плита, холодильник, стіралка. Перемо 4-6 разів на тиждень, кожен вечір готуємо їсти, зранку розігріваємо завтрак. Весь вечір увімкнено тєлік, комп, обігрівачі акваріумів, бойлер. Якщо не включати конвектор - то вкладаємось в 150кВт/час. З конвектором - до 300. Хоча, раніше, коли була звичайна електроплита і звичайні лампи, навіть без бойлера не вкладався в 200. Після заміни плити, ламп та холодильника - стало 80-100. Довстановив бойлер та збільшив кількість акваріумів - і вуаля 150.
Еще одни засыранцы, три человека и стирка почти каждый день, нет слов!
Наоборот, чистюли. В приличном офисе принято сменить за смену две белых рубашки, а девушкам два дресс-кода. Стирка ежедневно, по выходным 2-3 в день, особенно если дети маленькие.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.